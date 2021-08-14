Мурино остается «лидером» в Ленобласти по новым случаям COVID

В Ленинградской области выявлен 231 новый случай заражения коронавирусом. Возглавляет статистику Мурино.

По данным оперштаба по борьбе с болезнью на 14 августа, наибольшее количество заболевших отмечено в следующих населенных пунктах: Мурино — 30, Кириши — 22, Гатчина — 9, Кингисепп — 9, Выборге — 8, Сертолово — 8, Волосово — 8.

С начала пандемии в 47-м регионе выявлено 59 380 случаев заболевания COVID-19. За сутки побороть болезнь смогли 104 человека. Летальная статистика достигла увеличившись на 15 случаев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России третий день подряд фиксируют максимум смертей от COVID.