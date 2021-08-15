В России за сутки выявили 21,6 тысячи случаев коронавируса

В России за сутки выявили 21,6 тысячи случаев коронавируса
В России выявили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 21 624 человек.

Об этом стало известно сегодня, 15 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 600 836.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 816 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 170 499 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 16 426 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 884 316.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1668 случаев. Лидером стала Москва — 1954 случая. На третьем месте Московская область — 1359.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России третий день подряд фиксируют максимум смертей от COVID.

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