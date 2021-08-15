На Южном полукольце насмерть сбили 51-летнего мужчину

В пятницу на Южном полукольце в Тосненском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП: пешеход погиб после наезда микроавтобус.

Как сообщили в региональном управлении МВД, дорожно-транспортное происшествие случилось в 11 часов утра на 108-м километре автомобильной дороги «Южное полукольцо — Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора».

Микроавтобус «Фольксваген Транспортер» сбил 51-летнего мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте. За рулем машины сидел 64-летний водитель.

На месте работала скорая, но спасти пешехода не удалось: он скончался по дороге в больницу.

Полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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