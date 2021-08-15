В центре Петербурга мужчине несколько раз выстрелили в грудь

В центре Петербурга мужчине несколько раз выстрелили в грудь
Мужчина стрелял в другого гражданина в Петербурге из травматического пистолета. Фото: pixabay

В Центральном районе Северной столицы минувшей ночью расстреляли мужчину из травматического пистолета.

Об этом сообщает 78.ru 15 августа, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Известно, что раненого госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

По некоторым данным, время было около полуночи, когда у одного из домов на 7-й Советской улице мужчина не единожды выстрелил из травматического пистолета в другого гражданина.

Пострадавшего отправили в больницу с ранением груди.

Стрелок попался, его задержали. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что днем на Думской мужчина выстрелил другому в руку. Происшествие сильно напугало прохожих, потому как все произошло в светлое время суток. На кадрах видеозаписи заметно, что конфликт двоих коснулся, как минимум, 20 человек, которые находились рядом.

новости СПб происшествие стрельба Центральный район


 

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