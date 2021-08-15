Две иномарки на Среднем проспекте В.О. не дают проехать трамваям

Две иномарки на Среднем проспекте В.О. не дают проехать трамваям
ДТП, которое мешает проезду трамваев, случилось на Среднем проспекте В.О. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Василеостровском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, которое стало огорчением не только для водителей пострадавших машин, но и для трамваев и их пассажиров.

Как сообщается в «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга», все произошло днем в воскресенье, 15 августа.

В Василеостровском районе Северной столицы на Средний проспекте Васильевского острова у дома 98 произошла авария. Кроме того, две иномарки мешают при этом трамваям, которые должны двигаться в сторону станции метрополитена «Приморская».

Судя по фотографиям, на месте происшествия нет сотрудников Госавтоинспекции, также как и нет бригады скорой медицинской помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП собрало пробку у «Галереи» на Лиговском проспекте.

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