Две иномарки на Среднем проспекте В.О. не дают проехать трамваям

В Петербурге в Василеостровском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, которое стало огорчением не только для водителей пострадавших машин, но и для трамваев и их пассажиров.

Как сообщается в «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга», все произошло днем в воскресенье, 15 августа.

В Василеостровском районе Северной столицы на Средний проспекте Васильевского острова у дома 98 произошла авария. Кроме того, две иномарки мешают при этом трамваям, которые должны двигаться в сторону станции метрополитена «Приморская».

Судя по фотографиям, на месте происшествия нет сотрудников Госавтоинспекции, также как и нет бригады скорой медицинской помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП собрало пробку у «Галереи» на Лиговском проспекте.