В Петербурге мужчина, вооруженный молотком, напал на мать с ребенком

В Петербурге на севере города на ребенка, который шел с матерью, напал мужчина вооруженный молотком.
Полицейские начали искать смуглого гражданина, который напал на мать с ребенком. Правонарушитель украл у женщины рюкзак, при этом в руках у него был молоток. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Все случилось у дома на улице Новороссийской примерно в 13:30 в субботу. Пострадавшая объяснила, что рост нападавшего был примерно 165 сантиметров. В на вид ему было около 50 лет.
В украденном рюкзаке лежал дорогостоящий телефон и 2,5 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой с применением предметов в качестве оружия». В данный момент мужчину разыскивают. Отмечается, что на месте преступления не велась запись.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах пьяный мужчина бил полицейского молотком.