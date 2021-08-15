В Петербурге мужчина, вооруженный молотком, напал на мать с ребенком

Неизвестный с молотком в руках напал на мать с ребенком. Фото: pixabay.com

Неизвестный с молотком в руках напал на мать с ребенком. Фото: pixabay.com

В Петербурге на севере города на ребенка, который шел с матерью, напал мужчина вооруженный молотком.

Полицейские начали искать смуглого гражданина, который напал на мать с ребенком. Правонарушитель украл у женщины рюкзак, при этом в руках у него был молоток. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Все случилось у дома на улице Новороссийской примерно в 13:30 в субботу. Пострадавшая объяснила, что рост нападавшего был примерно 165 сантиметров. В на вид ему было около 50 лет.

В украденном рюкзаке лежал дорогостоящий телефон и 2,5 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой с применением предметов в качестве оружия». В данный момент мужчину разыскивают. Отмечается, что на месте преступления не велась запись.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах пьяный мужчина бил полицейского молотком.