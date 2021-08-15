Мотоциклист пострадал после ДТП в Выборгском районе

Вечером в воскресенье, 15 августа, в Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, дорожный и инцидент на углу Сердобольской улицы и Большого Сампсониевского проспекта не смогли разъехаться мотоцикл и кроссовер.

Мотоциклиста нет на месте аварии, вероятно, его увезли на скорой. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

«Ещё одно ДТП и снова на перекрёстке Сердобольской и Б. Сампсониевского. На этот раз мотак с кроссовером. Мотику досталось, пилота не видно (подозреваю, что на скорой уехал, т.к. мопед помят нехило). ДПС на месте», — сообщили очевидцы.

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