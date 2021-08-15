Очевидцы: на Левашовском проспекте загорелась бытовка

Очевидцы: на Левашовском проспекте загорелась бытовка
Инцидент произошел на Левашовском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

В Петроградском районе Петербурга вечером 15 августа произошел пожар — на Левашовском проспекте загорелась бытовка.

На место происшествия прибыли спасатели. По словам очевидцев, трудно проехать с Крестовского острова в сторону Петроградского района.

«Пожар в бытовке на Левашовском службы на месте. Сложно ехать с Крестовского в сторону Петроградки», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар. Огонь разгорелся в двухкомнатной квартире. Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 15 августа, в доме 22-24 на 7-й Красноармейской улице.

Петроградский район пожар происшествие


 

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