При пожаре Василеостровском районе пострадала женщина

Вечером 15 августа в Василеостровском районе произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 22:08. В Василеостровском районе на 8 линии, 57 в двухкомнатной отдельной квартире, на кухне площадью 6 квадратных метров обгорела обстановка на площади два квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 22:29.

В результате пожара пострадала женщина, она госпитализирована с легким отравлением угарным газом.

В ликвидации пожара участвовали привлечено три единицы техники и 11 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар. Огонь разгорелся в двухкомнатной квартире. Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 15 августа, в доме 22-24 на 7-й Красноармейской улице.