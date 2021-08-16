В Волховском районе спасатели потушили дачу

В Волховском районе спасатели потушили дачу
Огонь 4 спасателя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ночь на 15 августа в Волховском районе Ленинградской области произошел пожар.

В одном из садоводств загорелся частный дом. Сообщение о возгорании поступило в 23:20. Жители садоводства «Заря» в массиве Пупышево заметили дым, идущий от одного из участков.

В ликвидации пожара участвовали четыре человека личного состава и одна единица спецтехники. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в садоводстве горит частный дом на площади 24 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 00:36. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар. Огонь разгорелся в двухкомнатной квартире. Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 15 августа, в доме 22-24 на 7-й Красноармейской улице.

Волховский район пожар происшествия


 

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