Пьяные посиделки закончились ножевым ранением на Искровском проспекте

Пьяные посиделки закончились ножевым ранением на Искровском проспекте
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

В Невском районе мужчина получил ножевое ранение.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел в ночь на 15 августа.

В полицию поступило сообщение о том, что в третьей парадной д. 2 по Искровскому проспекту имеются следы крови. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По предварительной информации, женщина 1971 года рождения во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, ножом ударила в шею своего сожителя. Мужчину 1973 года рождения с колото-резаным ранением шеи с повреждением трахеи, в тяжелом состоянии госпитализировали в Мариинскую больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Ленинградской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины.

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