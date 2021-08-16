В Петербурге задержали мужчину, который устроил стрельбу

Сотрудники полиции задержали стрелявшего мужчину в Центральном районе Петербурга.

Инцидент произошел 15 августа. Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, около 00:30 в полицию поступило сообщение о том, что у дома 34 по улице 8-я Советская мужчина бегает вокруг дома и стреляет, возможно, из огнестрельного оружия.

По предварительной информации, у дома 34 по улице 7-я Советская 31-летний мужчина в ходе конфликта, возникшего с шумной компанией, из своего травматического пистолета выстрелил в 38-летнего мужчину.

Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии. По подозрению задержан 31-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 213 УК РФ (Хулиганство).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге в Калининском районе города между двумя компаньонами произошел конфликт, в результате которого один из них уехал в больницу с пулевым ранением.