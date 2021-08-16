После падения из окна ребенка в Кудрово возбуждено уголовное дело

После падения из окна ребенка в Кудрово возбуждено уголовное дело
Проводится проверка. Фото: Baltphoto

После падения четырехлетнего ребенка с девятого этажа дома в Кудрово возбуждено уголовное дело.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 15 августа около 14:30. По предварительной информации, из окна квартиры, расположенной на девятом этаже 25-ти этажного дома по Областной улице по неустановленным причинам выпал мальчик 2017 года рождения.

Ребенок от полученных телесных повреждений скончался. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию Петербурга поступило сообщение, что в Центральном районе девочка, на вид 10 лет, выпала из окна пятого этажа.

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