На обгоревшем теле ребенка под Выборгом нашли провод

На обгоревшем теле ребенка под Выборгом нашли провод
Причина смерти пока не установлена. Фото: СУ СКР по Ленинградской области

Накануне в Выборгском районе Ленобласти в лесу грибники cслучайно нашли обгоревшие тела, предположительно, женщины и ребенка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на шее малыша были обнаружены остатки провода. Кроме того, на месте происшествия были найдены зажигалка, крышка от канистры, кассовый чек, перчатка матерчатая, фрагмент женской сумки, две чайные ложки, оплавленный мобильный телефон, связка ключей, цепочка, крест и медальон.

По предварительной информации, погибшему ребенку 2-2,5 лет, под не удалось определить.

Возбуждено уголовно дело по части второй статьи 105 УК РФ (Убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка).

На место обнаружения трупов выезжала следственно-оперативная группа. Ход и результаты проверки находятся на контроле в городской прокуратуре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в пятницу, 13 августа, в бухте Черная Сатама Ладожского озера рыбаки нашли труп человека. Спасатели ПСО Шлиссельбурга транспортировали труп на берег и передали сотрудникам полиции.

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