В Петербурге горит Северный завод на Коломяжском проспекте

На место пожара, к Северному заводу, прибыли спасатели. Фото: Baltphoto

На место пожара, к Северному заводу, прибыли спасатели. Фото: Baltphoto

В Петербурге на Коломяжском проспекте на территории Северного завода горит крыша одного из зданий.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 16 августа пожарные машины отправились в Приморский район Северной столицы на Коломяжский проспект дома 10.

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам пожарной охраны в 09:48 .

Оказалось, что пожар случился в производственном здании. Там продолжает гореть кровля. Площадь горения еще уточняют. Возгорание спасатели пока еще не ликвидировали. А в 10:12 пожару присвоили ранг 1-БИС.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС шесть единиц техники и 28 человек личного состава.

О том, пострадал ли кто-то в настоящий момент нет информации. Но ведомство уточняет эту информацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе пожар «забрался» на склад.