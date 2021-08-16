В Петербурге горит Северный завод на Коломяжском проспекте

В Петербурге на Коломяжском проспекте на территории Северного завода горит крыша одного из зданий.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 16 августа пожарные машины отправились в Приморский район Северной столицы на Коломяжский проспект дома 10.
Сообщение о возгорании поступило сотрудникам пожарной охраны в 09:48 .
Оказалось, что пожар случился в производственном здании. Там продолжает гореть кровля. Площадь горения еще уточняют. Возгорание спасатели пока еще не ликвидировали. А в 10:12 пожару присвоили ранг 1-БИС.
Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС шесть единиц техники и 28 человек личного состава.
О том, пострадал ли кто-то в настоящий момент нет информации. Но ведомство уточняет эту информацию.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе пожар «забрался» на склад.