Астролог Глоба рассказал, каким знакам стоит ждать изменений в августе

Астролог Глоба рассказал, каким знакам стоит ждать изменений в августе
Павел Глоба рассказал, каким знакам ждать изменений в августе. Фото: unsplash

Вот и прошли уже первые две недели последнего летнего месяца. Август дает шанс избавиться ото всего, что не давало достичь цели. Астролог Павел Глоба считает, что наступил тот самый момент, когда некоторые знаки зодиака могут получить гармонию и силы для новых достижений.

Тельцам в августе будет нелегко. Обман близких, ложь любимого, мобилизация завистников. Представителям этого знака рекомендуют сохранять спокойствие и ясное сознание. Только так можно будет отделить истину от фальши.

У Раков будет неплохой месяц, если только они не начнут бездельничать. Активизация сил поможет продвинуться в обучении или в поиске работы. Возможно, даже удасться найти свое предназначение.

Львы в последнем летнем месяце будут увереннее в себе, чем обычно. Это поможет добиться поставленных целей. Глоба отметил, необходимо избавиться от тревоги и чувства одиночества. Потому как эти ощущения не дадут львам изменить настоящее и будущее.

У Дев будет в августе интересный период, однако сложный. Если у представителей данного знака зодиака имеются проблемы в личной жизни, то необходимо правильно расставить приоритеты. Звезды советуют акцентировать свое внимание на карьере и финансах.

Для Рыб август будет загруженным. Однако это изменит взгляды представителей знака на жизнь. При этом, по мнению Глобы, окружающим не обязательно знать, что внутри Рыб все изменилось. Перемены стоит сделать малозаметными для всех остальных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что астрологи предупредили, что некоторых знаков зодиака ждут денежные потери и неудачи в августе.

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