Россиян предупредили об опасности досрочного погашения кредита

Досрочное погашение - лучшее решение при наличии кредита, но без острой необходимости лучше не жертвовать ради него "подушкой безопасности". Фото: pixabay

Досрочное погашение - лучшее решение при наличии кредита, но без острой необходимости лучше не жертвовать ради него "подушкой безопасности". Фото: pixabay

Финансовый эксперт, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян рассказал, в каких случаях досрочное погашение кредита — неоправданный риск.

По мнению специалиста, главной опасностью при желании как можно быстрее вернуть деньги банку является отсутствие сбережений. Отдавать по кредиту последние средства, надеясь впоследствии сэкономить на процентах, может оказаться фатальной ошибкой. В случае возникновения непредвиденной ситуации вам придется брать новый кредит и, вполне возможно, под более высокий процент, передает слова Григоряна агентство «Прайм».

«Не стоит забывать про подушку безопасности. Она должна быть у семьи на случай потери дохода или других непредвиденных обстоятельств», — подчеркивает собеседник издания.

При этом в целом, считает эксперт, досрочное погашение кредита имеет больше плюсов, чем минусов. Возвращение долга раньше срока позволяет свести к минимуму переплаты по процентам. Основная сумма, бесспорно, останется неизменной, но вот отдать банку можно в 2-3 раз меньше, чем предполагалось.

Григорян напоминает, что досрочное погашение бывает полным или частичным, когда на счет ежемесячно поступает сумма, превышающая обязательный платеж. Определить, какой из способов погашения выгоднее? сложно. В некоторых случаях лучше отложить «излишки» денег на сберегательный счет под проценты или использовать иным образом для получения дополнительной прибыли. Переплату в любом случае получится уменьшить, но вместе с тем можно и заработать.

Частично-досрочное погашение также имеет дополнительные преимущества, поскольку позволяет снизить сумму платежа или сократить срок кредита. Последний вариант позволит сэкономить на процентах на 15-20% больше. Правда, отмечает Григорян, такой способ далеко не всегда удобен — порой лучше снизить сумму платежа до комфортного уровня.

Но, как подчеркивает эксперт, накопления необходимы в любом случае: к примеру, если резко снизился доход, можно сразу внести на счет большую сумму, чтобы свести к минимуму ежемесячный платеж и не оказаться в кредитной кабале. Инвестировать кредитные средства в другие инструменты, например, банковские вклады, не стоит: это менее выгодно, чем досрочное погашение, заключает специалист.