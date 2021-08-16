Как сохранить зрение, работая за компьютером

Как сохранить зрение, работая за компьютером
Заботиться о зрении, работая за компьютером, особенно важно. Фото: pixabay

При работе за монитором или с другими гаджетами нужно заботиться о здоровье глаз. Врачи сервиса «СберЗдоровье» дали несколько советов по сохранению зрения.

Медики подчеркивают, что работа за компьютером влияет не только на глаза, но и на самочувствие в целом. Так называемый компьютерный зрительный сидром проявляется, например, в головной боли, ощущение «тяжелых век», сухости и напряженности глаз. Приходится часто моргать, чтобы сфокусировать взгляд, из-за чего ухудшается концентрация внимания.

Во избежание неприятных ощущений и снижения остроты зрения, врачи рекомендуют каждые 15-20 минут делать перерыв и переводить взгляд от экрана, пишет РИА Новости. К примеру, расслабить глаза можно, 20 секунд посмотрев вдаль. Пересыхание роговицы также можно предупредить, часто моргая или прибегая к помощи увлажняющих капель.

Не последнюю роль в работе за компьютером играет правильное расположение монитора: он должен быть на 15-20 градусов ниже уровня глаз. То есть, смотреть на дисплей нужно с высоты примерно 10 сантиметров. Кроме того, между вами и монитором должно быть хотя бы 60-70 см расстояния. Оптимальное расстояние между глазами и экраном — 30 см и более.

Также снизить нагрузку на зрение поможет антибликовый экран или очки с аналогичным эффектом. Они блокируют синее HEV-излучение, негативно влияющее на роговицу. Стоит помнить, что работать за ярким монитором в темном помещении тоже вредно — комфортное для глаз освещение должно распространяться на всю комнату.

Поддержать глаза можно также благодаря здоровому питанию: ягоды, зелень и овощи благотворно сказываются на остроте зрения. Особенно важны витамины А, Е и С, которые содержатся в чернике, моркови и смородине, и продукты, богатые лютеином — пигментом, блокирующим ультрафиолетовые излучения, который содержится в шпинате, петрушке и тыкве.
Не стоит забывать и о посещении офтальмолога: специалист вовремя подскажет как скорректировать и сохранить зрение.
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