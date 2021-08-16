Nissan вверх тормашками на Курляндской улице : есть пострадавшие

На перекрестке Курляндской и Старо-Петергофского проспекта перевертыш. Девушку госпитализировали. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На перекрестке Курляндской и Старо-Петергофского проспекта перевертыш. Девушку госпитализировали. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Адмиралтейском районе города произошла страшная авария, в результате которой девушку пришлось срочно госпитализировать.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 16 августа, в Адмиралтейском районе на перекрестке Старо-Петергофского проспекта и Курляндской улицы Chrysler перевернул Nissan.

Белый легковой автомобиль перевернулся. Стекло в машине оказались разбиты. Также легковушка получила серьезный удар в бок.

Очевидцы происходящего сообщают о том, что в скорая забрала девушку, которая сидела за рулем Nissan. Кроме того, в ДТП мог пострадать еще один человек.

На месте случившегося продолжают дежурить и пожарные и бригада скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что машина перевернулась на крышу после ДТП в Кировском районе.