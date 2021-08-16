От удара авто женщину отбросило на несколько метров на улице Коллонтай

"Хендай" наехал на пешехода на перекрёстке Белышева и Коллонтай. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

"Хендай" наехал на пешехода на перекрёстке Белышева и Коллонтай. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Невском районе автомобиль сбил девушку, которая переходила пешеходный переход по «зебре». Пострадавшая лежала на асфальте.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга»16 августа, в городе на Неве под колесами автомобиля марки «Hyundai» оказалась женщина.

Те, кому довелось увидеть страшную картину воочию, заявляют, что из-за сильного удара пострадавшую отбросило на несколько метров.

Все произошло примерно в 08:30 утра на улице Коллонтай дома 7 корпус 3. Водитель авто наехал на 36-летнюю женщину, которая шла по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая получила серьёзные травмы. Ее отправили в тяжелом состоянии в больницу.

Есть версия, что потерпевшая пересекала дорогу на запрещающий сигнал светофора. Детали происшествия продолжат уточнять.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что пешеход попал под колеса микроавтобуса на Ленинском проспекте.