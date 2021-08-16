От удара авто женщину отбросило на несколько метров на улице Коллонтай

От удара авто женщину отбросило на несколько метров на улице Коллонтай
"Хендай" наехал на пешехода на перекрёстке Белышева и Коллонтай. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Невском районе автомобиль сбил девушку, которая переходила пешеходный переход по «зебре». Пострадавшая лежала на асфальте.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга»16 августа, в городе на Неве под колесами автомобиля марки «Hyundai» оказалась женщина.

Те, кому довелось увидеть страшную картину воочию, заявляют, что из-за сильного удара пострадавшую отбросило на несколько метров.

Все произошло примерно в 08:30 утра на улице Коллонтай дома 7 корпус 3. Водитель авто наехал на 36-летнюю женщину, которая шла по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая получила серьёзные травмы. Ее отправили в тяжелом состоянии в больницу.

Есть версия, что потерпевшая пересекала дорогу на запрещающий сигнал светофора. Детали происшествия продолжат уточнять.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что пешеход попал под колеса микроавтобуса на Ленинском проспекте.

дтп новости СПб сбили пешехода улица коллонтай


 

Новости партнеров
Губерниев жестко ответил Познеру на слова про Олимпиаду, Bellator анонсировал бой Емельяненко
Губерниев жестко ответил Познеру на слова про Олимпиаду, Bellator анонсировал бой Емельяненко
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач-эпидемиолог объяснил, какая вакцина защитит от новых штаммов COVID-19
4-летний малыш поскользнулся и выпал с 16 этажа на Солидарности
Из России опять можно будет улететь в Доминикану, Чехию и Южную Корею
Президент бежал, в аэропорту — давка: власть в Афганистане захватили ...
От удара авто женщину отбросило на несколько метров на улице Коллонтай
Пять баров на Рубинштейна не прошли проверку на санитарные требования
В Китае знают, как спасти лысых мужчин
Во вторник в Петербург придут ливни и грозы