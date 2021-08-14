Пешеход попал под колеса микроавтобуса на Ленинском

Пешеход попал под колеса микроавтобуса на Ленинском
Пешехода сбили на Ленинском проспекте.Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 14 августа, пешеход попал под колеса микроавтобуса у дома 79 по Ленинскому проспекту.

Дорожный инцидент произошел на пешеходном переходе. На место происшествия прибыла скорая. В Сети появилось фото с места происшествия.

«На Ленинском,79 микроавтобус сбил на зебре человека», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Официальной информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг влетел в BMW на Невском проспекте. Арендованная машина при этом получила значительные повреждения: вся передняя часть автомобиля оказалась «в мясо».

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