Жителю Петербурга вынесли приговор за смертельный массаж сердца

Жителю Петербурга вынесли приговор за смертельный массаж сердца
Суд приговорил мужчину к исправительным работам. Фото: unsplash

В Петербурге суд приговорил к исправительным работам Хамида Рузметова, который сломал грудь и ребра приятелю, проводя искусственный массаж сердца. Потерпевший умер.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, приговор за причинение смерти по неосторожности вынес Выборгский районный суд.

Инцидент произошел в ночь на 24 апреля этого года в квартире на Костромском проспекте. Знакомый Рузметова потерял сознание после употребления наркотических средств. Подсудимый решил оказать первую медицинскую помощь и начал сердечно-легочную реанимацию. Рузметов осуществил удары и сдавления грудной клетки, а также дал потерпевшему не менее 15 пощечин.

Однако своими действиями мужчина сделал только хуже — потерпевший умер от закрытой травмы груди с переломами ребер и грудины.

Рузметов чистосердечно раскаялся, извинился перед родственником погибшего. В итоге ему присудили 1 год исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка ежемесячно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Светлогорске мужчина убил знакомого: глава ТСЖ пришла на трупный запах.

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