Взрыв прогремел в отеле Барселоны

Взрыв прогремел в отеле Барселоны
Никто из окружающих серьезно не пострадал. Фото: pixabay

В одном из отелей в центре испанской Барселоны произошел взрыв. Правоохранители исключили версию теракта.

Об этом сообщают каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra в Twitter. В сообщении говорится, что взрыв не был терактом. Скорее всего, причиной стало использование пиротехники на улице.

Также правоохранители заявили, что никто из окружающих серьезно не пострадал. Здание отеля не было повреждено.

По данным 20 Minutos, взрыв раздался в гостинице Petit Palace Boquería Garden на улице Рамбла. Всех постояльцев и персонал эвакуировали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами взрыва газового танкера в Ливане стали не менее 20 человек. В результате взрыва танкера в городе Теллил пострадали около сотни человек.

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