Жертвами взрыва газового танкера в Ливане стали не менее 20 человек

Жертвами взрыва газового танкера в Ливане стали не менее 20 человек
В Ливане взорвался танкер. Фото: Pixabay

В Ливане взорвался газовый танкер, при ЧП в Средиземном море погибли не менее 20 человек, около 100 получили ранения.

Ливанский Красный крест сообщил в Twitter, что их команды доставили в местные больницы 20 мертвых людей и более семи пострадавших в результате взрыва танкера в районе Аккар на севере Ливана. Помощь пострадавшим на месте происшествия оказывают 22 команды организации.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на источники, в результате взрыва танкера в городе Теллил пострадали около сотни человек. О причинах и характере взрыва пока не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура в Воронеже начала проверку после взрыва в автобусе. На место происшествия выехали заместитель прокурора области Константин Кремнев, прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов.

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Жертвами взрыва газового танкера в Ливане стали не менее 20 человек
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