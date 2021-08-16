Россиян начали предупреждать об опасности болезни вейперов

Россиян начали предупреждать об опасности болезни вейперов
Также в письмах указывают, что вейпы содержат никотин и вещества для испарения смеси, которые вредны для легких. Фото: рixabay

Россияне на сайте госуслуг стали получать электронные письма об опасности курения электронных сигарет и вейпов. Распространилась болезнь вейперов — EVALI (e-cigarette or vaping product use associated lung injury). С английского переводится как болезнь легких, вызванная электронными сигаретами и вейпами.

Письма начали рассылать сегодня, в понедельник, 16 августа. Там говорится о том, что курильщики тяжелее переносят ковид. Об этом сообщает портал госуслуг.

Также в письмах указывают, что вейпы содержат никотин и вещества для испарения смеси, которые вредны для легких. Они могут спровоцировать липоидную пневмонию — опасную и смертельную болезнь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники Кингисеппской таможни вместе с работниками погранконтроля обнаружили 15 брикетов с сигаретами вагона с минеральными удобрениями. Табачная продукция была завернута в черную пленку.

вейп госулуги письма Россия электронные сигареты


 

Новости партнеров
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19 "КовиВак"
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин утвердил план противодействия коррупции до 2024 года
Мясников заявил о пользе алкоголя в профилактике и лечении ковида
Петербуржцы с редкими заболеваниями получат от города специальное питание
Компания из Петербурга построит завод по переработке мусора под Новгородом
Россиян начали предупреждать об опасности болезни вейперов
В Госдуме предложили возвращать многодетным плату за обучение в вузе
Семь человек погибли из-за хаоса в аэропорту Кабула
Путин поручил газифицировать первыми города проекта «Чистый воздух»