Россиян начали предупреждать об опасности болезни вейперов

Также в письмах указывают, что вейпы содержат никотин и вещества для испарения смеси, которые вредны для легких. Фото: рixabay

Также в письмах указывают, что вейпы содержат никотин и вещества для испарения смеси, которые вредны для легких. Фото: рixabay

Россияне на сайте госуслуг стали получать электронные письма об опасности курения электронных сигарет и вейпов. Распространилась болезнь вейперов — EVALI (e-cigarette or vaping product use associated lung injury). С английского переводится как болезнь легких, вызванная электронными сигаретами и вейпами.

Письма начали рассылать сегодня, в понедельник, 16 августа. Там говорится о том, что курильщики тяжелее переносят ковид. Об этом сообщает портал госуслуг.

Также в письмах указывают, что вейпы содержат никотин и вещества для испарения смеси, которые вредны для легких. Они могут спровоцировать липоидную пневмонию — опасную и смертельную болезнь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники Кингисеппской таможни вместе с работниками погранконтроля обнаружили 15 брикетов с сигаретами вагона с минеральными удобрениями. Табачная продукция была завернута в черную пленку.