В Ленобласти нарушение прав дольщиков ЖК «Щегловская усадьба» привело к уголовному делу

Два корпуса "Щегловской усадьбы" получили разрешение на ввод. Фото: "Щегловская усадьба ЖСК от СК "Невис"/ВК

Два корпуса "Щегловской усадьбы" получили разрешение на ввод. Фото: "Щегловская усадьба ЖСК от СК "Невис"/ВК

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с халатностью, допущенной должностными лицами Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Ленобласти.

По сообщениям, поступившим от граждан, а также размещенным в СМИ, возбуждено уголовное дело по факту халатного исполнения своих обязанностей должностными лицами Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Ленобласти.

Речь идет об объекте незавершенного строительства ЖК «Щегловская усадьба» во Всеволожском районе региона. По данным следствия, решением Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти от 5.03.2019 компания-застройщик признана банкротом. Функции застройщика объекта решением также суда в мае прошлого года были переданы региональному Фонду.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по 47-му региону, на момент передачи объектов незавершенного строительства региональному Фонду степень готовности двух корпусов составляла 95% и четырех корпусов – 72%.

Для завершения строительства Фонду объем финансирования составил 787 млн рублей, в том числе на производство строительно-монтажных работ 611 млн рублей. Однако ни по одному из корпусов объекта работы не проведены в полном объёме.

Правоохранители продолжают необходимые следственные действия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2019 году обманутые дольщики ЖК «Щегловская усадьба» объявяли голодовку.