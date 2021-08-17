В Кронштадте прохожий увидел в припаркованной машине мертвеца

В Кронштадте прохожий увидел в припаркованной машине мертвеца
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Кронштадтском районе Петербурга местный житель заметил в припаркованной машине труп.

Об обнаружении трупа в правоохранительные органы сообщили в понедельник, 16 августа. Местный житель заявил, что в черном авто марки Ford Fusion, оставленной на парковке у дома №6 на Конштадтском шоссе, находится мертвец.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, правоохранители выяснили, что машина принадлежит 48-летнему мужчине, проживающему в доме 14 на улице Подвойского. В последний раз иномарку зафиксировали передвигающейся 7 августа от Цитадельской дороги к улице Зосимова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в лесном массиве вблизи железнодорожной станции 63 километр нашли два обгоревших трупа.

Кронштадтский район новости СПб труп


 

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