В Кронштадте прохожий увидел в припаркованной машине мертвеца

В Кронштадтском районе Петербурга местный житель заметил в припаркованной машине труп.

Об обнаружении трупа в правоохранительные органы сообщили в понедельник, 16 августа. Местный житель заявил, что в черном авто марки Ford Fusion, оставленной на парковке у дома №6 на Конштадтском шоссе, находится мертвец.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, правоохранители выяснили, что машина принадлежит 48-летнему мужчине, проживающему в доме 14 на улице Подвойского. В последний раз иномарку зафиксировали передвигающейся 7 августа от Цитадельской дороги к улице Зосимова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в лесном массиве вблизи железнодорожной станции 63 километр нашли два обгоревших трупа.