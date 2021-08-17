Услуги сантехника стоили петербурженкам дорого: мужчина задержан

Сантехника, который слишком дорого стоит, удалось задержать в Петербурге. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сантехника, который слишком дорого стоит, удалось задержать в Петербурге. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге удалось задержать мужчину, который приходил в квартиры пенсионерок, заявлял, что он сантехник и брал за свои услуги с пожилых женщин в несколько раз больше, чем предполагает рыночная стоимость.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 14 августа в полицию обратилась 85-летняя пенсионерка. Она рассказала, что некий гражданин пришел к ней в квартиру по Новоизмайловскому проспекту, представился сантехником, выполнил работу, а затем взял за свои услуги 15 тыс. рублей.

Позднее был задержан подозреваемый. Им оказался 38-летний безработный уроженец Краснодара. Он обосновался в настоящий момент в одном из хостелов Петербурга.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчину заключили под стражу.

Кроме того, полиция выяснила, что задержанный причастен к еще двум подобным эпизодам. Так, 13 августа, 74-летней пенсионерке «вызов сантехника» обошелся в 15 тыс. рублей, а 88-летней пожилой женщине «помощь» оказали за 10 тыс. рублей. По данным фактам также были возбуждены уголовные дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в парадной у пенсионера отобрали 500 тыс. рублей.