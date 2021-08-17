Предсказания Нострадамуса сбываются. Что ждет Россию в конце 2021?

У Нострадамуса был прогноз на вторую половину 2021 года. Фото: pixabay

У Нострадамуса был прогноз на вторую половину 2021 года. Фото: pixabay

Французский астролог Нострадамус, живший в XVI веке, сделал предсказания на вторую половину 2021 года для России.

По мнению предсказателя, Россия станет еще более могущественной в экономическом плане. Страна продолжит налаживать отношения с Китаем и Индией, тем самым влияя на экономику соседних стран на Западе и на Европу.

Большое количество людей решит переселиться с юга. Из-за этого число жителей России сильно увеличится. Поэтому станет больше рабочих мест.

Помимо прочего, астролог говорил о появлении новых торговых путей, которые пройдут по России и свяжут активно наращивающий свой экономический потенциал Китай с Европой.

Быть может, это тот самый Новый шелковый путь. Ведь о нем судачат последние несколько лет.

Нострадамус говорил, что Сибирь и Дальний восток «задушит» жара, а как следствие и пожары. Летом же на юге страны прольются небывалые дожди, которые станут причиной сильнейших наводнений. Все это уже сбылось.

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