Предсказания Нострадамуса сбываются. Что ждет Россию в конце 2021?

Французский астролог Нострадамус, живший в XVI веке, сделал предсказания на вторую половину 2021 года для России.
По мнению предсказателя, Россия станет еще более могущественной в экономическом плане. Страна продолжит налаживать отношения с Китаем и Индией, тем самым влияя на экономику соседних стран на Западе и на Европу.
Большое количество людей решит переселиться с юга. Из-за этого число жителей России сильно увеличится. Поэтому станет больше рабочих мест.
Помимо прочего, астролог говорил о появлении новых торговых путей, которые пройдут по России и свяжут активно наращивающий свой экономический потенциал Китай с Европой.
Быть может, это тот самый Новый шелковый путь. Ведь о нем судачат последние несколько лет.
Нострадамус говорил, что Сибирь и Дальний восток «задушит» жара, а как следствие и пожары. Летом же на юге страны прольются небывалые дожди, которые станут причиной сильнейших наводнений. Все это уже сбылось.
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