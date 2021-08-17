Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки 56 лет назад

Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки 56 лет назад
Боба Дилана обвинили в изнасиловании подростка 56 лет назад. Фото: скриншот Instagram

Американского певца Боба Дилана обвинили в том, что он изнасиловал 12-летнюю девочку в 1965 году.

Телеканал NBC News сообщает, что Дилана также заподозрили в употреблении наркотиков.

Соответствующий иск подали в Верховный суд штата Нью-Йорк. Одного из самых влиятельных фигур в поп-музыке обвинили в изнасиловании несовершеннолетней 56 лет назад. Тогда музыканту было лишь 24 года.

Из иска следует, что американский автор-исполнитель завел дружбу с ребенком в мае 1965 года. Затем знакомство переросло в «эмоциональную связь», целью которого было сексуальное насилие над несовершеннолетней.

Кроме того, согласно иску, музыкант нанес подростку эмоциональные и психологические травмы, которые и сегодня продолжают быть с девочкой.

Якобы депрессия и тревога не отпускают пострадавшую всю жизнь. Однако в иске о доказательствах ни слова. Но адвокат потерпевшей пообещал доказать обвинения в суде.

Сторона Боба Дилана заявила, что «утверждение 56-летней давности не соответствует действительности» и пообещала опровергнуть его.

Боб Дилан — получил Нобелевскую премию по литературе в 2016 году «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции».

Музыкант является культовой фигурой в рок-музыке и одним из самых значимых и популярных музыкантов современности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сыну Елизаветы II грозит суд по обвинению в изнасиловании.

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