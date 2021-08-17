Мужчину, избившего подростка на Загородном, посадили под домашний арест

В Петербурге Ленинский районный суд рассмотрел прошение следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Уткина, который обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие считает, что 13 августа, Уткин избил 13-летнего подростка по Загородному проспекту. Действуя умышленно, мужчина схватил пострадавшего руками за куртку и за ногу, затем поднял его до уровня своей головы, после чего с силой бросил на асфальт.

Подросток ударился об асфальт передней поверхностью тела и головой. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

14 августа Александра Уткина задержали, а затем предъявили обвинение. На следующий день срок задержания был продлен еще на 72 часа.

Суд следствию отказал и избрал домашний арест по 13 октября текущего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина избил до полусмерти подростка на Загородном проспекте.