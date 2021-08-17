VIP-роды за 1,3 млн и экодом в Подмосковье. Подробности о первенце Авербуха и Арзамасовой

Стали известны подробности родов актрисы, звезды «Папиных дочек» 26-летней Елизаветы Арзамасовой.

Сколько Авербух заплатил за роды Арзамасовой и куда их увез отдыхать

Известно, что они проходили в элитной клинике, где стоимость VIP-родов составляет 1,3 млн рублей. По данным портала Blitz+, Ильи на родах не было, на этом настояла сама Арзамасова. В YouTube-шоу «Алена, блин!» она призналась, что считает роды слишком интимным моментом.

Как назовут ребенка, пока не известно, родители не определились.

«Умничка мамочка», «Какое же счастье, солнышко ! Пусть малыш растёт на радость родителям самым счастливым мальчиком на свете», «Лизонька! Ты же сама Чистота. Сколько света струится из твоих глаз. Поздравляю вашу семью!» — пользователи спешат поздравить звездную чету.

Старший сын Авербуха, 17-летний Мартин, написал: «Эй, я тоже хочу посмотреть! Поздравляю!»

А по словам самого Авербуха, сын получился настоящим богатырем — 53 см рост, 3,8 кг вес.

Напомним, беременность актрисы хранилась в тайне, о ней стало известно только весной. У 47-летнего Авербуха уже есть один взрослый ребенок — от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. После развода родителей Мартин живет вместе с отцом, и с Лизой у него сложились хорошие отношения.

После родов Авербух забрал Елизавету в экодом на берегу Истринского водохранилища под Москвой. Это экологически чистый район. Загородный дом Авербуха — полностью деревянный, его площадь более 200 кв. метров. Участок вместе с домом стоят более 20 млн рублей.

У себя в инстаграме Арзамасова поблагодарила пользователей за добрые слова и добавила хештег «счастье — лучший макияж».

О романе Авербуха и Арзамасовой стало известно прошлым летом. Разница между возлюбленными — 21 год. В декабре они поженились.