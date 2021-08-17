Установлены личности сожжённых женщины и ребенка под Рощино

Установлены личности сожжённых женщины и ребенка под Рощино
Появилась информация о том, что ребенка сжигали уже мертвым, а вот мать, видимо, была сожжена заживо - в ее легких обнаружили гарь. Фото: СУ СКР по Ленинградской области

Правоохранительные органы установили личности женщины и ребенка, тела которых нашли обгоревшими в Выборгском районе Ленобласти.

Об этом сообщает 78.ru. Предварительно, погибшей женщиной была 33-летняя жительница Москвы, работающая в РЖД. Она приехала в Петербург с двухлетней дочерью, у которой диагностировано тяжелое генетическое заболевание. На 9 августа они записались в больницу, однако на прием они не пришли. А уже 11-го числа мать с дочерью были обнаружены мертвыми.

Следователям предстоит выяснить, где они находились в эти два дня. Кроме того, появилась информация о том, что ребенка сжигали уже мертвым, а вот мать, видимо, была сожжена заживо — в ее легких обнаружили гарь.

Расследование уголовного дела об убийстве матери и ребенка находится под контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина. По подозрению задержан таксист.

Тела были обнаружены 15 августа грибником в районе ж/д станции 63-й километр под Рощино. Мужчина заметил обгоревшее дерево, а проходя ближе, увидел за кустами сильно обгоревшее тело женщины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на обгоревшем теле ребенка под Выборгом нашли провод.

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