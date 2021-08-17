Весь экипаж упавшего в Подмосковье Ил-112В погиб

Самолет мог упасть из-за загоревшегося двигателя, который вывел из строя системы управления. Фото: pixabay

Самолет мог упасть из-за загоревшегося двигателя, который вывел из строя системы управления. Фото: pixabay

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила информацию о гибели экипажа при крушении военно-транспортного самолета Ил-112В в Московской области.

«По информации с места крушения самолета Ил-112, выживших нет. Выражаем соболезнование родным и близким членов экипажа Николая Куимова, Дмитрия Комарова, Николая Хлудеева», — сообщили в ОАК.

В корпорации добавили, что ведомство окажет помощь родным погибших летчиков.

В самолете находились Герой России, летчик-испытатель Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. Их тела нашли и отправили на судмедэкспертизу.

Летчик-испытатель Анатолий Крышов предположил, что самолет мог упасть из-за загоревшегося двигателя, который вывел из строя системы управления.

Крушение произошло 17 августа во время тренировочного полета с аэродрома Кубинка в Жуковский. Как сообщает «Газета.ру», экипаж до последнего пытался увести самолет от жилых домов.

По факту аварии заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тело шестого погибшего при крушении Ми-8 подняли со дна Курильского озера.