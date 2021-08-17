Тело шестого погибшего при крушении Ми-8 подняли со дна Курильского озера

Тело шестого погибшего при крушении Ми-8 подняли со дна Курильского озера
Спасатели продолжают работу на месте ЧП на Камчатке. Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

Во вторник, 17 августа, спасатели достали одного погибшего из вертолета, разбившегося на Курильском озере. Об этом сообщает МЧС по региону.

В настоящее время поднято одно из трех тел, найденных в фюзеляже затонувшего воздушного судна. В общей сложности из воды извлекли шесть погибших.

В работах задействованы аппараты Минобороны и водолазы ГУ МЧС. Работы до этого были приостановлены из-за сильного волнения на воде.

Напомним, 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. На борту было три члена экипажа и 13 пассажиров. Шестеро пассажиров были из Петербурга, выжили из петербуржцев только трое. Всего спастись удалось восьми людям.

Ликвидация последствий крушения вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» с туристами на борту продолжается. На месте ЧП работают сотрудники МЧС, инспекторы Кроноцкого государственного природного биосферного заказника, военнослужащие Минобороны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Камчатке обнаружили «черный ящик» разбившегося Ми-8.

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