20 спасателей тушили комнату на Малоохтинском проспекте

20 спасателей тушили комнату на Малоохтинском проспекте
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Красногвардейском районе вечером 17 августа случился пожар. Огонь удалось потушить за 15 минут.

Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Все произошло на Малоохтинском проспекте, дом 90. Очевидцы вызвали экстренные службы в 19:26.

Ведомство направило к месту происшествия 20 человек личного состава и четыре пожарных расчета. Прибывшие спасатели выяснили, что горит обстановка в комнате площадью 15 квадратных метров. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.

Локализовать пожар удалось к 19:40. По предварительной информации, при пожаре могли пострадать люди.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реанимация, пожарные и ГАИ примчались к ДТП на проспекте Ветеранов. В каком состоянии после аварии участники происшествия неизвестно.

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