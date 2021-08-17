Путин выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа Ил-112В

Президент Владимир Путин передал свои соболезнования родным и близким погибших членов экипажа опытного военно-транспортного самолета Ил-112В, разбившегося в Подмосковье.

«Прошу передать самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших летчиков», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что погибшие при крушении Николай Куимов, Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев «принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику». Они, по словам Путина, внесли большой вклад в развитие российской авиации.

Крушение произошло 17 августа во время тренировочного полета с аэродрома Кубинка в Жуковский в Подмосковье. Самолет мог упасть из-за загоревшегося двигателя, который вывел из строя системы управления.

В самолете находились Герой России, летчик-испытатель Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. Их тела нашли и отправили на судмедэкспертизу.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что весь экипаж упавшего в Подмосковье Ил-112В погиб.