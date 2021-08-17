Амеба съела мозг мальчика, искупавшегося в американском озере

Юный американец погиб после купания в озере в городе Техейма, штат Калифорния.

Как сообщает CBS news, во время купания в организм семилетнего Дэвида Прюитта попала одноклеточный организм Неглерия Фоулера, которая вызывает воспаления и отмирание тканей мозга. Мальчик в тяжелом состоянии попаль в больницу, однако спасти его не удалось — его смерть наступила через несколько дней.

Врачи считают, что амеба проникла в мозг Дэвида через нос, когда он купался. После этого паразит начал буквально поедать главный человеческий орган.

Издание пишет, что случаи заражения этой амебой довольно редки — за последние 50 лет в Калифорнии произошло всего 10 таких случаев.

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