В Ленобласти коронавирус выявили еще у 229 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 229 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 18 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 60 301 случай ковида. 80,1% из них (48 273 человек) к настоящему времени выздоровело. Всего побороть болезнь смогли 48 765 пациентов, в том числе 96 за последние сутки. Кроме того, стало известно о 16 летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 378.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Петербург находится на первом месте — 1 636 случаев. Следом идет Москва — 1 590 случаев. На третьем месте Московская область — 1 240. Ленобласть заняла 33-ю строчку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в течение месяца после перенесенной простуды лучше не проходить вакцинацию от коронавируса. Это связано с тем, что человек может тяжелее среагировать на иммунизацию.