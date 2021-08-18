«ГАЗель» перевернулась и собрала пробку после ДТП с легковушкой на Славы

ДТП с перевертышем на проспекте Славы. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с перевертышем на проспекте Славы. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Во Фрунзенском районе Петербурга столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Второй транспорт в результате удара рухнул на бок.

Авария случилась сегодня утром, 18 августа, на пересечении Пражской улицы и проспекта Славы, рядом с ТРК «Южный полюс». Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе в соцсети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

По словам автомобилистов, на месте аварии уже начал образовываться затор. В ДТП никто не пострадал.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мотоциклист попал в больницу после жесткого ДТП на Академика Лебедева.