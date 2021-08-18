Мясников: постковидный фиброз легких повышает риск рака

Мясников предупреждает, что в группе риска по-прежнему находятся пожилые люди с хроническими заболеваниями. Фото: кадр из видео Youtube

Мясников предупреждает, что в группе риска по-прежнему находятся пожилые люди с хроническими заболеваниями. Фото: кадр из видео Youtube

Известный медик и телеведущий Александр Мясников рассказал, при каких обстоятельствах постковидный синдром может развиться в онкологическое заболевание.

По словам эксперта, коронавирусная инфекция клинически проявляется самым разным образом, при этом у 25-30% COVID-положительных пациентов симптомов болезни может не быть вообще. Однако некоторые люди, преимущественно перенесшие коронавирус в тяжелой форме, после выздоровления сталкиваются с легочным фиброзом.

В данном случае фиброз — это процесс образования рубцовой ткани в легких. К сожалению, процесс небезопасный — пациенты с такими последствиями ковида в 8-14 больше рискуют заболеть раком, нежели остальные переболевшие, подчеркнул Мясников в своем Telegram-канале.

Медик посоветовал людям с легочным фиброзом «категорически» избавиться от вредных привычек, таких как, к примеру, курение, сбросить лишний вес и задуматься над питанием, а также «с осторожностью подходить к приему витаминов». Эксперт добавляет, что фиброз легких может образоваться не только вследствие COVID-19, но и после любого тяжело протекавшего воспаления легких. В этот перечень можно включить пневмококк, туберзкулез, тяжелую гриппозную пневмонию и другие заболевания.

При этом, как объясняет доктор, шансы возникновения тяжелой пневмонии, а значит и шансы развития фиброза легких, который впоследствии может привести к онкологии, гораздо выше у пожилых людей с хроническими заболеваниями, и так находящимся в группе риска. Поэтому переболевшим пенсионерам стоит пристально следить за своим здоровьем, а тем, кому пока удалось избежать заражения, нужно не откладывать вакцинацию.