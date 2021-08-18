Врач назвала вызывающие пищевую зависимость продукты

Врач назвала вызывающие пищевую зависимость продукты
Особенно это касается хлеба с содержанием дрожжей. Фото: pixabay

Практически у любого человека может развиться зависимость от сахара. Именно поэтому потребление сладкого следует жестко ограничивать. Об этом заявила нутрициолог Дарья Савельева.

Также это относится к хлебу и мучным изделиям. Особенно это касается хлеба с содержанием дрожжей. В молочных продуктах много лактозы, и они также вызывают зависимость, уверена доктор. Об этом сообщает Sputnik.

Савельева обращает внимание на то, что молочных продуктах есть опиаты природного происхождения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский врач-терапевт, диетолог и нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева рассказала, почему стоит отказаться от свежеиспеченного хлеба. Специалист заявила, что хлеб свежей выпечки отличается по структуре и составу от немного полежавшего продукта.

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