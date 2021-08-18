Три симптома в животе могут указывать на рак кишечника

Три симптома в животе могут указывать на рак кишечника
Ранняя диагностика практически всегда увеличивает шансы на выздоровление. Фото: pixabay

О развитии рака кишечника могут сигнализировать болезненные ощущения и уплотнения в животе.

К другим «красным» сигналам относятся кровь при хождении в туалет и неудовлетворительная дефекация в течение месяца, резкая потеря веса и усталость. Об этом сообщает «МедикФорум».

Однако, эти симптомы не в 100% случаев указывают на рак. Если наблюдается сразу несколько признаков из перечисленных, лучше обследоваться и исключить риски.

Ранняя диагностика практически всегда увеличивает шансы на выздоровление: если выявить онкологию на начальной стадии, вероятность успешного лечения равна 90%.

Вероятность рака желудка возрастает у людей, употребляющих много красного мяса. Также в зону риска входят люди с лишним весом и любители спиртного.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названа каша, способная защитить от рака и тромбоза.

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Три симптома в животе могут указывать на рак кишечника
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