Шойгу заявил о приближении человечества к неминуемой гибели

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что человечество семимильными идет к неминуемой гибели, поскольку не рационально использует товары и ресурсы.

«Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому — безудержное стремление к потреблению», — цитирует министра журнал «Вокруг света».

Шойгу добавил, что такая мысль многим не понравится. Человеку для сытости нужен один кролик. Но если есть десять тушек, то уже нужен холодильник. Для работы холодильника нужна электроэнергия, которая в свою очередь образуется от сжигания топлива. Но это топливо сначала нужно добыть, заявил министр.

«Но зачем тебе эти десять кроликов?! Я мечтаю о том, чтобы однажды все поняли, что пора остановить эту безумную гонку потребительства», — добавил глава Минобороны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что финансист предрек конец господству доллара в мире.