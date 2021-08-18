Шойгу заявил о приближении человечества к неминуемой гибели

Шойгу заявил о приближении человечества к неминуемой гибели
Шойгу добавил, что такая мысль многим не понравится. Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что человечество семимильными идет к неминуемой гибели, поскольку не рационально использует товары и ресурсы.

«Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому — безудержное стремление к потреблению», — цитирует министра журнал «Вокруг света».

Шойгу добавил, что такая мысль многим не понравится. Человеку для сытости нужен один кролик. Но если есть десять тушек, то уже нужен холодильник. Для работы холодильника нужна электроэнергия, которая в свою очередь образуется от сжигания топлива. Но это топливо сначала нужно добыть, заявил министр.

«Но зачем тебе эти десять кроликов?! Я мечтаю о том, чтобы однажды все поняли, что пора остановить эту безумную гонку потребительства», — добавил глава Минобороны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что финансист предрек конец господству доллара в мире.

гибель потребление человечество шойгу


 

Новости партнеров
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Слона во время обысков в Ленинградском зоопарке не нашли
Россияне назвали самые часто ломающиеся автомобили
Россияне назвали самые часто ломающиеся автомобили
Пожар разгорелся ночью в Адмиралтейском районе Петербурга
Пожар разгорелся ночью в Адмиралтейском районе Петербурга
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Рубинштейна пьяные петербуржцы подрались из-за лошади
Доктор Мясников раскрыл полезную сторону лишнего веса
Роскачество выявило мошенников в соцсети: они обманывают школьников через ...
Шойгу заявил о приближении человечества к неминуемой гибели
С марта 2022 года кинотеатры обяжут объявлять длительность рекламы перед фильмом
Журналисты Peterburg2 создали интерактивную карту игровых площадок для ...
Сбой менструации и импотенция: последствия COVID-19, угрожающие будущему планеты
Трансляцию Олимпиады в России посмотрели 200 тысяч абонентов МегаФона