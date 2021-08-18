Большинство россиян готовы уволиться и стать блогерами

Большинство россиян готовы уволиться и стать блогерами
80% выразили желание уволиться с основной работы, чтобы стать блогером. Фото: unsplash

Исследование показало, что 80% жителей России готовы бросить работу и развиваться в интернете в качестве блогера.

Такие результаты приводит платформа по работе с блогерами Perfluence и аналитическое агентство Research Me, передает ТАСС.

Среди россиян, которые никогда не вели блоги профессионально, 80% выразили желание уволиться с основной работы, чтобы стать блогером. Большинство из них — молодые люди от 16 до 24 лет.

Кроме того, 80% респондентов, которые не занимались блогерством, сообщили, что готовы пройти курсы, чтобы зарабатывать на этом.

По данным опроса, 39% опрошенных хотели бы иметь доход от блога в размере не менее 100 тысяч рублей в месяц, 26% — 200 тысяч рублей, 25% — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Еще 10% считают, что им бы хватило 50 тысяч рублей.

В тройку городов России с самым большим числом блогеров вошли Москва (26%), Екатеринбург (9%) и Петербург (6%).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне оценили идею переноса столицы из Москвы в Сибирь.

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