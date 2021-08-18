Реконструкцию Лиговского путепровода закончат в сентябре

В сентябре в Красносельском районе Петербурга завершатся работы по реконструкции Лиговского путепровода.

Отремонтированный путепровод позволит улучшить транспортную доступность в районе, где сейчас проживает более 400 тысяч человек. Городской вице-губернатор Максим Соколов сообщил, что на сегодняшний день Лиговский путепровод является одним из самых загруженных в Петербурге. Он давно исчерпал свой ресурс, поэтому на его месте строят новый и надежный объект.

На время реконструкции рабочие возвели сталежелезобетонный путепровод на три полосы движения правого направления, чтобы не закрывать движение транспорта.

Также продолжается дорожный ремонт на проспекте Маршала Жукова и Таллинском шоссе. Все дороги и путепровод на этом участке станут шестиполосными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге завершился ремонт Коннолахтинской дороги.