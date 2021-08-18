Реконструкцию Лиговского путепровода закончат в сентябре

Реконструкцию Лиговского путепровода закончат в сентябре
На реконструкцию Лиговского путепровода выделено почти 4 млрд рублей. Фото: Google View

В сентябре в Красносельском районе Петербурга завершатся работы по реконструкции Лиговского путепровода.

Отремонтированный путепровод позволит улучшить транспортную доступность в районе, где сейчас проживает более 400 тысяч человек. Городской вице-губернатор Максим Соколов сообщил, что на сегодняшний день Лиговский путепровод является одним из самых загруженных в Петербурге. Он давно исчерпал свой ресурс, поэтому на его месте строят новый и надежный объект.

На время реконструкции рабочие возвели сталежелезобетонный путепровод на три полосы движения правого направления, чтобы не закрывать движение транспорта.

Также продолжается дорожный ремонт на проспекте Маршала Жукова и Таллинском шоссе. Все дороги и путепровод на этом участке станут шестиполосными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге завершился ремонт Коннолахтинской дороги.

дорожный ремонт красносельский район лиговский путепровод новости СПб реконструкция


 

Новости партнеров
Строители скандального фуд-холла в Мурино спрятались от разъяренных жителей в вагончике
Строители скандального фуд-холла в Мурино спрятались от разъяренных жителей в вагончике
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
Стрельба на свадьбе в Петергофе стоила жениху медового месяца
Стрельба на свадьбе в Петергофе стоила жениху медового месяца
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Реконструкцию Лиговского путепровода закончат в сентябре
Большинство россиян готовы уволиться и стать блогерами
На Рубинштейна пьяные петербуржцы подрались из-за лошади
Доктор Мясников раскрыл полезную сторону лишнего веса
Роскачество выявило мошенников в соцсети: они обманывают школьников через ...
Шойгу заявил о приближении человечества к неминуемой гибели
С марта 2022 года кинотеатры обяжут объявлять длительность рекламы перед фильмом
Журналисты Peterburg2 создали интерактивную карту игровых площадок для ...