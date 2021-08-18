Клещи за неделю покусали 21 ребенка в Ленобласти

В Ленинградской области за неделю с 10 по 17 августа от укусов клещей пострадал 21 ребенок.

Такие данные приводит областное управление Роспотребнадзора. Всего за прошлую неделю в больницы региона обратились 59 пострадавших от укусов. Это меньше, чем неделей ранее и ниже средних многолетних показателей.

Общее число зарегистрированных случаев нападения клещей на человека в этом году увеличилось до 4257. Среди них были 920 детей. Это ниже прошлогоднего показателя.

Клещи проявляли активность во всех 17 районах Ленобласти. Больше всего укушенных в Тихвинском — 752, Бокситогорском — 429, Волховском — 391.

Вирус клещевого энцефалита обнаружен в 37 клещах, возбудитель клещевого боррелиоза — в 2683, возбудитель эрлихиоза — в 74.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за неделю жертвами клещей стали 32 человека.