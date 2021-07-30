В Петербурге за неделю жертвами клещей стали 32 человека

В Петербурге за неделю жертвами клещей стали 32 человека
Клещи являются переносчиками опасных болезней. Фото: pixabay.com

В Петербурге и Ленобласти сезон клещей в самом разгаре. Количество пострадавших резко увеличилось.

С 19 по 25 июля в городские больницы обратились 211 укушенных человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. При этом 53 пострадавших от опасных паукообразных — дети.

Уточняется, что в черте города чаще всего страдают жители Пушкинского, Курортного и Приморского районов.

Напоминаем, что специалисты просят всех, кто стал жертвой кровопийц, обратиться в поликлинику, чтобы опытный врач удалил клеща.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жители Веселого Поселка страдают от засилья клещей. Они уже подобрались к детским садам и площадкам.

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