В Петербурге за неделю жертвами клещей стали 32 человека

В Петербурге и Ленобласти сезон клещей в самом разгаре. Количество пострадавших резко увеличилось.

С 19 по 25 июля в городские больницы обратились 211 укушенных человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. При этом 53 пострадавших от опасных паукообразных — дети.

Уточняется, что в черте города чаще всего страдают жители Пушкинского, Курортного и Приморского районов.

Напоминаем, что специалисты просят всех, кто стал жертвой кровопийц, обратиться в поликлинику, чтобы опытный врач удалил клеща.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жители Веселого Поселка страдают от засилья клещей. Они уже подобрались к детским садам и площадкам.