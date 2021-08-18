В Петербурге госпитализировать с COVID стали меньше 150 человек в сутки

В Петербурге теперь гораздо меньше пациентов с коронавирусом нуждаются в госпитализации. Фото: Baltphoto

В Петербурге теперь гораздо меньше пациентов с коронавирусом нуждаются в госпитализации. Фото: Baltphoto

В Северной столице горожан, подхвативших коронавирус, стали госпитализировать реже. Так, за прошлый день в больницы Петербурга попало менее 150 человек.

Об этом сообщается в отчетах Смольного.

16 августа был выложен «Перечень показателей эпидемиологической ситуации в СПб», согласно которому, за прошлые сутки в стационары поступило 145 человек. При том, что еще в конце прошлой недели госпитализация доходила до 300 человек в день. А в конце июня, на пике, и того хуже — более 1000.

Зараженных COVID-19 в городе на Неве теперь принимают в 18 медицинских учреждениях. Из 6 643 развернутых коронавирусных коек заняты только 4 957. В реанимационных палатах находятся 500 пациентов, а на аппарате искусственной вентиляции легких — 230. На амбулаторном лечении с коронавирусом и пневмониями лечатся 36 251 пациент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что медики Петербурга получили соцвыплаты за работу с ковид-пациентами.