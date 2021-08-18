Автомобилю ДПС «подбили глаз» на Старо-Петергофском проспекте

Машина ДПС попала в аварию на Рижском проспекте. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Машина ДПС попала в аварию на Рижском проспекте. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Адмиралтейском районе города автомобиль ДПС попал в аварию.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке Рижского и Старо-Петергофского проспектов.

На фотографиях, которые удалось сделать очевидцу случившегося заметно, что машина ДПС лишилась «левого глаза». Удар, по всей видимости, произошел чуть ли не на пешеходном переходе.

Однако, кто второй участник аварии, непонятно. Скорее всего, сильных повреждений участники происшествия не получили, потому как сотрудник ДПС наклонившись уже скрупулезно рассматривал повреждения своей служебной машины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники ДПС устроили погоню за водителей каршеринга на Оптиков.